La peau de Chagrin Centre d’animation Pastré Marseille 8e Arrondissement

La peau de Chagrin

Mardi 25 novembre 2025 de 14h à 16h. Centre d’animation Pastré 155 avenue de Montredon Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 16:00:00

2025-11-25

Balzac disait que son roman pourrait être un conte des 1001 nuits…



Redécouvrez ce classique dans une mise en scène poétique et cinématographique, aux accents orientaux!

Raphaël, s’apprête à tout quitter… quand un Antiquaire mystérieux lui offre une peau de chagrin. Pas n’importe laquelle elle exauce tous les vœux ! Le hic ? Chaque souhait la rétrécit, et avec elle… la vie de son propriétaire. Ce conte philosophique, inspiré de Balzac, prend ici les couleurs et les parfums d’un conte oriental, entre magie, fatalité et désir brûlant.

Un voyage envoûtant où chaque vœu se paie… au prix fort. .

Centre d’animation Pastré 155 avenue de Montredon Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 33 16 acm-pastre@marseille.fr

English :

Balzac said his novel could be a tale of 1001 nights…



Rediscover this classic in a poetic, cinematic setting with an Oriental accent!

German :

Balzac sagte, dass sein Roman eine Erzählung aus 1001 Nacht sein könnte…



Entdecken Sie diesen Klassiker in einer poetischen und filmischen Inszenierung mit orientalischen Akzenten neu!

Italiano :

Balzac disse che il suo romanzo poteva essere un racconto di 1001 notti…



Riscoprite questo classico in un’ambientazione poetica e cinematografica con un tocco orientale!

Espanol :

Balzac decía que su novela podía ser un cuento de 1001 noches…



Redescubra este clásico en un marco poético y cinematográfico con un toque oriental

