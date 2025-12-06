La peau du Lynx – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

La peau du Lynx – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne samedi 6 décembre 2025.

La peau du Lynx – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Samedi 6 décembre, 16h30 Gratuit

Conte et musique

Ce conte écologique relate l’histoire d’une forêt qui veut sauver son lynx de la prédation humaine : on y croise un lynx traqué, un chasseur, des animaux qui tente de sauver le lynx, une couturière espiègle…

_Autour d’un petit théâtre de bois, inspiré du kamishibaï, art du conte traditionnel japonais, la comédienne dévoile petit à petit les planches dessinées en racontant cette histoire, accompagnée par un musicien._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T16:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T17:15:00.000+01:00

https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-pole_sud-28457-0.wb?REFID=7cYMAAAAAAAHAA

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine