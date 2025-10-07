La peau qui tire et le point zéro – Iva Šintić La Connexion / lieu d’exposition hors les murs Mulhouse

La peau qui tire et le point zéro – Iva Šintić 7 – 25 octobre La Connexion / lieu d'exposition hors les murs Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

2025-10-07T17:00 – 2025-10-07T19:00

2025-10-25T14:00 – 2025-10-25T19:00

Originaire de Zagreb en Croatie Iva Šintić vit à Mulhouse.

Artiste visuelle, passionnée de sciences physiques, elle base son travail sur la recherche et l’exploration, elle questionne les êtres humains et l’espace qu’ils occupent : une quantité non physique d’origine inconnue, qui ne peut être appréhendée qu’à travers les objets et la culture.

Ses œuvres traitent autant de la physique fondamentale que de la vie quotidienne. Elle s’intéresse à la manière dont les personnes et les objets s’influencent mutuellement. Entre ce que nos corps nous permettent de concevoir, dans la limite de nos capacités physiques, et le monde tel qu’il est scientifiquement, complexe et en partie imperceptible, elle perçoit un écart qu’elle explore par des expériences. De ses recherches naissent des images, des sculptures, des matières qui témoignent d’un processus et se révèlent comme des œuvres à part entière.

La peau qui tire et le point zéro est un projet de recherche qui explore les forces invisibles qui nous entourent, nous façonnent et nous influencent. Au travers du magnétisme, ce projet questionne l’espace réel qu’occupe un simple objet, et la forme que cet espace prendrait si nos yeux pouvaient le percevoir ;

« Il y a une demi-sphère dans mon bol. Elle est douce, caoutchouteuse, glissante… »

L’exposition présente les recherches et expérimentations auxquelles l’artiste a donné formes. En complément de cette installation de dessins, vidéos et sculptures, l’artiste propose une publication intitulée simplement The Research Book. Édité par Schlass Editions, ce livre rassemble l’ensemble des données de l’artiste : des éléments de contexte théorique, des recherches matérielles et des échanges avec des scientifiques.

Le projet a été réalisé avec le soutien de la Région Grand Est et de Mulhouse Art Contemporain

Vernissage mardi 7 octobre de 17h à 19h.

Exposition présentée à La Connexion / lieu d’exposition hors les murs (La Galerie, 54 rue du Sauvage à Mulhouse).

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h.

Entrée libre et gratuite.

La Connexion, un espace partagé

La CONNEXION est un espace d'exposition partagé par la HEAR Mulhouse (Haute Ecole des Arts du Rhin) et La Kunsthalle, centre d'art contemporain de la ville de Mulhouse.

Lieu d’exposition mais aussi de vie, la CONNEXION s’agite au rythme de sa programmation. On y croise les artistes-auteurs, on participe à leurs performances, on se renseigne sur leurs démarches. En renouveau permanent, elle est à l’image d’une scène vive et créative. Les connexions peuvent être simples ou multiples, elles créent des réseaux à dimensions variables, composés des nombreux acteurs qui, au fil des projets, s’associent et se connectent autour d’une même envie de penser le monde autrement.

La CONNEXION est un lieu de découverte et de rencontre, elle est aussi une étape dans un parcours d’art contemporain qui passe par tous les autres espaces d’exposition et de création de la ville.

S’aventurer hors-ses-murs

Depuis 2009, La Kunsthalle Mulhouse, centre d’art contemporain d’intérêt national, présente un programme d’exposition dans son espace de la Fonderie.

Grâce à La CONNEXION, La Kunsthalle se dédouble et s’aventure hors-ses-murs pour montrer le travail d’artistes qu’elle soutient et accompagne, dans un espace atypique, en plein centre-ville.

Elle s’associe à la HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin) pour porter l’art contemporain à la vue d’un public qu’elle pourrait séduire par hasard, attirer par surprise ou retenir d’un coup de cœur.

Grâce à cet espace relais La Kunsthalle s’engage aux côtés des artistes qu’elle accueille en résidence, de ceux qu’elle accompagne dans leur projet de création et plus généralement de toux ceux auxquels elle souhaite donner de la visibilité.

La CONNEXION est une nouvelle étape dans un parcours d’art contemporain qui passe par tous les autres espaces d’exposition et de création de la ville.

Remerciements à la société GB Consulting

La Connexion / lieu d'exposition hors les murs 54 rue du Sauvage Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

Exposition personnelle d’Iva Šintić à l’occasion de la sortie d’une édition.

© Iva Šintić, 2025