La Peche à l’Expressoir Café de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine

4 Grande rue Marnay-sur-Seine Aube
Le samedi 23 aout 2025 à 20h30
Venez vivre une nouvelle manifestation « La Pêche » au Café l’Expressoir de Marnay-sur-Seine avec de la musique festive des Balkans .
4 Grande rue Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 22 64 75 60
