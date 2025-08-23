La Peche à l’Expressoir Café de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine

4 Grande rue Marnay-sur-Seine Aube

Le samedi 23 aout 2025 à 20h30

Venez vivre une nouvelle manifestation « La Pêche » au Café l’Expressoir de Marnay-sur-Seine avec de la musique festive des Balkans .

