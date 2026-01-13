La pêche à livre ouvert Librairie Albertine Concarneau

La pêche à livre ouvert

Conversations autour de ‘On a mangé la mer d’Olivier Martin et de Maxime de Lisle et La Folie Océan de Vincent Message

On a mangé la mer, aux éditions Futuropolis dans cette Bande Dessinée, illustrée par Olivier Martin, Maxime de Lisle donne la parole à des pêcheurs, des scientifiques et des navigateurs pour trouver des solutions ensemble sur l’avenir de la pêche. La Folie Océan aux éditions du Seuil le dernier roman de Vincent Message sur la pêche aujourd’hui à travers les yeux d’une biologiste, spécialiste du plancton.

Durée 1h30

Public ado-adulte

Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles .

