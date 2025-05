La pêche dans le Val de Saire pendant la guerre et à la libération – Salle des mariages Vicq-sur-Mer, 17 mai 2025 15:00, Vicq-sur-Mer.

Manche

La pêche dans le Val de Saire pendant la guerre et à la libération Salle des mariages 17 Hameau de l’Église Vicq-sur-Mer Manche

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

L’association Transmission des cultures et du patrimoine vous invite à assister à un documentaire commenté et animé par l’historienne Annick Perrot.

A 15h à la mairie de Cosqueville.

L’association Transmission des cultures et du patrimoine vous invite à assister à un documentaire commenté et animé par l’historienne Annick Perrot.

A 15h à la mairie de Cosqueville. .

Salle des mariages 17 Hameau de l’Église

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie transmission.cultures-patrimoine@orange.fr

English : La pêche dans le Val de Saire pendant la guerre et à la libération

The association Transmission des cultures et du patrimoine invites you to attend a documentary with commentary by historian Annick Perrot.

At 3pm at Cosqueville town hall.

German :

Der Verein Transmission des cultures et du patrimoine lädt Sie zu einem Dokumentarfilm ein, der von der Historikerin Annick Perrot kommentiert und moderiert wird.

Um 15 Uhr im Rathaus von Cosqueville.

Italiano :

L’associazione Transmission des cultures et du patrimoine vi invita a vedere un documentario commentato dalla storica Annick Perrot.

Alle 15:00 presso il municipio di Cosqueville.

Espanol :

La asociación Transmission des cultures et du patrimoine le invita a asistir a un documental comentado por la historiadora Annick Perrot.

A las 15:00 en el ayuntamiento de Cosqueville.

L’événement La pêche dans le Val de Saire pendant la guerre et à la libération Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Cotentin Le Val de Saire