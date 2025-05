La pêche en Val de Saire pendant la guerre et à la libération – Vicq-sur-Mer, 17 mai 2025 15:00, Vicq-sur-Mer.

Manche

La pêche en Val de Saire pendant la guerre et à la libération Cosqueville Vicq-sur-Mer Manche

Début : 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Documentaire animé par Annick Perrot Historienne pour commémorer l’armistice de 1945 -recueil de témoignages documenté par des photos et petites vidéos de Saint Vaast la Hougue à Fermanville.

Exposition de photos sur l’évolution du petit port de pêche de l’anse du Vicq de Cosqueville à Vicq sur mer également.

Mairie de Cosqueville salle des mariages

Cosqueville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 2 33 20 11 41 claudine-marie.dorey2@orange.fr

English : La pêche en Val de Saire pendant la guerre et à la libération

Documentary animated by Annick Perrot, historian, to commemorate the 1945 armistice collection of testimonies documented by photos and short videos from Saint Vaast la Hougue to Fermanville.

Photo exhibition on the evolution of the small fishing port of l’anse du Vicq de Cosqueville in Vicq sur mer.

Mairie de Cosqueville salle des mariages

German :

Dokumentarfilm unter der Leitung von Annick Perrot Historikerin zum Gedenken an den Waffenstillstand von 1945 Sammlung von Zeitzeugenberichten, dokumentiert durch Fotos und kleine Videos von Saint Vaast la Hougue bis Fermanville.

Fotoausstellung über die Entwicklung des kleinen Fischerhafens in der Bucht von Vicq de Cosqueville in Vicq sur mer ebenfalls.

Rathaus von Cosqueville Hochzeitssaal

Italiano :

Documentario presentato da Annick Perrot, storica, per commemorare l’Armistizio del 1945 una raccolta di testimonianze documentate da foto e brevi video da Saint Vaast la Hougue a Fermanville.

Mostra fotografica sull’evoluzione del piccolo porto di pesca dell’insenatura di Vicq de Cosqueville a Vicq sur mer.

Municipio di Cosqueville sala matrimoni

Espanol :

Documental animado por Annick Perrot, historiadora, para conmemorar el Armisticio de 1945 recopilación de testimonios documentados por fotos y vídeos cortos desde Saint Vaast la Hougue hasta Fermanville.

Exposición fotográfica sobre la evolución del pequeño puerto pesquero de la ensenada de Vicq de Cosqueville en Vicq sur mer.

Ayuntamiento de Cosqueville sala de bodas

