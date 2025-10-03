La pêche vraiment durables est-elle possible ? Route du Radôme Pleumeur-Bodou

Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor

2025-10-03 19:00:00

2025-10-03

De décennies en décennies, le secteur des pêches maritimes décline. Il subit aujourd’hui les effets délétères du Brexit, de la hausse du prix du gasoil, et de la baisse de la consommation.

Mais les causes profondes de la crise résident dans le mauvais état des ressources et des écosystèmes marins.

Face aux effets désormais massifs du changement climatique, de la dégradation des milieux et de l’érosion de la biodiversité, les mesures de gestion mises en œuvre s’avèrent très insuffisantes.

Il y a urgence à repenser l’avenir du secteur, sa gestion et son lien à la société. Faute de quoi, le déclin pourrait bien s’accélérer.

La conférence analysera les enjeux et les menaces auxquels la pêche maritime doit faire face. Elle mettra surtout l’accent sur les solutions et montrera que la pêchécologie, version marine de l’agroécologie, offre la perspective d’un avenir durable pour le secteur.

Le conférencier

Didier GASCUEL est professeur émérite en écologie marine, au sein de l’Institut Agro.

Il a consacré sa carrière à l’analyse des impacts de la pêche et du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes marins.

Spécialiste reconnu de l’approche écosystémique de la gestion des pêches, il a été pendant plus de 15 ans membre du conseil scientifique des pêches de l’Union européenne.

Il participe aujourd’hui au Conseils scientifiques d’Ifremer et Conseil de l’environnement polaire.

Il est notamment l’auteur de La pêchécologie, manifeste pour une pêche vraiment durable (QUAE édition, 2023) .

Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d'Armor Bretagne

