La pédagogie de l’échec Festhéa CEC Les Heures Claires Istres

La pédagogie de l’échec Festhéa

Samedi 28 mars 2026 à partir de 17h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une comédie féroce sur l’absurdité du monde du travail.

Après une catastrophe totale, seul subsiste un bureau suspendu au septième étage d’une tour en ruines. À l’intérieur, un cadre et sa subalterne, piégés au-dessus du vide et une obsession continuer à travailler. Par 1.2.3 comédie (Chateaurenard 13)



Festhea Festival National de théâtre Amateur Concours de théâtre amateur Sélection région sud

Six compagnies de notre région se retrouvent pour cette sélection nationale. Du rire de Molière au silence des ruines, nos artistes s’emparent de la scène pour raconter nos vies, nos colères et nos joies. Une traversée vibrante pour célébrer, ensemble, la création d’ici. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 mnemosynecie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A ferocious comedy about the absurdity of the working world.

L’événement La pédagogie de l’échec Festhéa Istres a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Istres