La Pegoulado Fête des lumières Aix-en-Provence

La Pegoulado Fête des lumières

Samedi 13 décembre 2025 de 14h à 19h. Places comtales Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Plongez au cœur de la Provence lors de cette fête traditionnelle ! Les rues s’illuminent de la douce lueur des lampions, confectionnés lors d’un atelier participatif.

Aussi résonnent les mélodies enivrantes des fifres, galoubets, tambours, trompes et percussions. Revêtus de leurs plus beaux costumes de bestiaire, Tarabastal Saboï défile avec fierté, vous invitant à partager leur univers. Un moment unique pour célébrer la culture provençale et créer des souvenirs inoubliables.



● de 14h à 17h, atelier de confection de lampion sur les places comtales. Les créations sont utilisées pour embellir les rues pendant le défilé musical et lors du rituel de la flamme durant le spectacle final. Une activité à partager où petits et grands sont les bienvenus.

● à 17h30, départ du défilé

● à 18h15, spectacle devant la scène du cours Mirabeau. Laissez-vous emporter par les pulsations sacrées de Saboï avec le Collectif Temporadas. .

Places comtales Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Immerse yourself in the heart of Provence during this traditional festival! The streets are lit up by the soft glow of lanterns, made in a participatory workshop.

German :

Tauchen Sie bei diesem traditionellen Fest in das Herz der Provence ein! Die Straßen werden vom sanften Schein der Lampions erhellt, die in einem partizipativen Workshop hergestellt wurden.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della Provenza in questa festa tradizionale! Le strade sono illuminate dal tenue bagliore delle lanterne, realizzate in un laboratorio partecipativo.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la Provenza con esta fiesta tradicional Las calles se iluminan con el suave resplandor de los farolillos, fabricados en un taller participativo.

L’événement La Pegoulado Fête des lumières Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence