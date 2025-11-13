La peine – Ciné-débat Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 20:00 –

Gratuit : non 4 € à 6,30 € Tout public

« La peine » – Documentaire de Cédric Gerbehaye – France/Belgique – 2023 – Noir & blanc – 1h30Née de la nécessité d’une immersion longue au cœur de la prison bruxelloise, « La peine » est une plongée intime et inédite dans les profondeurs de la condition carcérale. À travers le quotidien des hommes et des femmes qui y vivent – détenus, gardiens et directeur –, le film révèle les fêlures et les espoirs d’une humanité qui tente de résister à sa propre négation. Projection suivie d’un échange autour du film en présence du Collectif Prison 44. Dans le cadre des Journées Nationales Prison : Quelle prison pour faire société ?

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/