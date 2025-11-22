La peinture de A à Z (7/12 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

La peinture de A à Z (7/12 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 15:00 – 16:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise) 4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise) 2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche) Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12

Qu’est-ce qu’un chassis ? Une toile ? Un monochrome ? Un atelier pour tout savoir sur la peinture et la manière dont les artistes contemporains s’emparent de cette technique.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-ateliers