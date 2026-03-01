La peinture murale, une recherche en constante évolution musée de l’avallonnais Avallon
La peinture murale, une recherche en constante évolution musée de l’avallonnais Avallon samedi 21 mars 2026.
La peinture murale, une recherche en constante évolution
musée de l’avallonnais 5 Rue du Collège Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
La peinture murale, une recherche en constante évolution.
Conférence présentée par Marie- Gabrielle Caffin, historienne de l’art .
musée de l’avallonnais 5 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parvisbourgogne@gmail.com
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English : La peinture murale, une recherche en constante évolution
L’événement La peinture murale, une recherche en constante évolution Avallon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay