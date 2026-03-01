La peinture murale, une recherche en constante évolution musée de l’avallonnais Avallon

La peinture murale, une recherche en constante évolution

musée de l’avallonnais 5 Rue du Collège Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La peinture murale, une recherche en constante évolution.

Conférence présentée par Marie- Gabrielle Caffin, historienne de l’art .

musée de l’avallonnais 5 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parvisbourgogne@gmail.com

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English : La peinture murale, une recherche en constante évolution

L’événement La peinture murale, une recherche en constante évolution Avallon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay