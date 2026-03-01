La peinture murale, une recherche en constante évolution musée de l’avallonnais Avallon

La peinture murale, une recherche en constante évolution musée de l’avallonnais Avallon samedi 21 mars 2026.

La peinture murale, une recherche en constante évolution

musée de l’avallonnais 5 Rue du Collège Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

La peinture murale, une recherche en constante évolution.
Conférence présentée par Marie- Gabrielle Caffin, historienne de l’art   .

musée de l’avallonnais 5 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   parvisbourgogne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La peinture murale, une recherche en constante évolution

L’événement La peinture murale, une recherche en constante évolution Avallon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

Prochains événements à Avallon