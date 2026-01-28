La peinture rigolote Square Marcel Pagnol Rochechouart

La peinture rigolote

Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart Haute-Vienne

2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

À Rochechouart, l'Espace Familles invite petits et grands à partager un moment de complicité autour d'un atelier créatif aussi ludique qu'original la peinture qui gonfle ! Parents et enfants découvrent ensemble une technique surprenante qui transforme les couleurs en matières en relief. Guidés pas à pas, les duos laissent libre cours à leur imagination, manipulent, testent et expérimentent dans une ambiance bienveillante et joyeuse. Cet atelier sensoriel est idéal pour stimuler la créativité des plus jeunes tout en développant leur motricité fine et leur curiosité. Un vrai temps d'échange et de plaisir partagé, où l'on crée, on s'émerveille et on repart avec sa réalisation unique. Une belle occasion de vivre une expérience artistique en famille, de s'amuser autrement et de repartir avec des souvenirs colorés plein la tête.

Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80

