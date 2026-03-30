La pelouse des brebis et sa biodiversité Brienne-la-Vieille
La pelouse des brebis et sa biodiversité Brienne-la-Vieille mardi 19 mai 2026.
La pelouse des brebis et sa biodiversité
Parking de l’Ecomusée de la Forêt d’Orient Brienne-la-Vieille Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Orchidées, papillons, sauterelles, abeilles et autres surprises vous attendent sur la pelouse des brebis.
Ce site protégé fait partie des rares pelouses bénéficiant d’une gestion par pâturage depuis de nombreuses années !
Venez découvrir les espèces animales et végétales qui y ont élu domicile, à travers une balade de 2h (2h30). L’occasion pour vous de découvrir ce site paisible et calme entre la rivière Aube et la forêt. .
Parking de l’Ecomusée de la Forêt d’Orient Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 3 25 43 38 88 info@pnrfo.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La pelouse des brebis et sa biodiversité Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Aube
- Tous à l’eau Paisy-Cosdon 30 mars 2026
- Représentation Au delà du mur Troyes 30 mars 2026
- Bouger se ressourcer (adapté) Paisy-Cosdon 31 mars 2026
- Après-midi dansant avec Jean-Baptiste VAZ La Chapelle-Saint-Luc 31 mars 2026
- Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes 1 avril 2026