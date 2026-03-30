La pelouse des brebis et sa biodiversité

Parking de l’Ecomusée de la Forêt d’Orient Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Orchidées, papillons, sauterelles, abeilles et autres surprises vous attendent sur la pelouse des brebis.

Ce site protégé fait partie des rares pelouses bénéficiant d’une gestion par pâturage depuis de nombreuses années !

Venez découvrir les espèces animales et végétales qui y ont élu domicile, à travers une balade de 2h (2h30). L’occasion pour vous de découvrir ce site paisible et calme entre la rivière Aube et la forêt. .

Parking de l’Ecomusée de la Forêt d’Orient Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 3 25 43 38 88 info@pnrfo.org

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English :

L’événement La pelouse des brebis et sa biodiversité Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne