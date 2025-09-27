La Pelouse des plates côtières Villy-sur-Yères

samedi 27 septembre 2025.

La Pelouse des plates côtières

Villy-sur-Yères Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Animation à Villy-sur-Yères pour découvrir les plates côtières.

Découvrez ce site avec le CEN Normandie le 27 septembre 2025 à 10h00.

Réservation auprès de la mairie au 02 35 50 80 27 ou à mairie.villysuryeres@wanadoo.fr .

Villy-sur-Yères 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 27 mairie.villysuryeres@wanadoo.fr

