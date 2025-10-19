La Pencranaise Trail Salle des sports Pencran
La Pencranaise Trail Salle des sports Pencran dimanche 19 octobre 2025.
La Pencranaise Trail
Salle des sports Place de la Mairie Pencran Finistère
6ème édition du trail La Pencranaise, au programme
– Trois courses adultes de 7, 12 et 17 km,
– Deux circuits de marche de 7 et 12 km,
– Une course canine de 12km.
Épreuve non chronométrée.
Une partie de la recette de la course sera reversée à une association caritative. .
Salle des sports Place de la Mairie Pencran 29800 Finistère Bretagne +33 6 15 44 51 42
