La Pencranaise Trail Salle des sports Pencran dimanche 19 octobre 2025.

La Pencranaise Trail

Salle des sports Place de la Mairie Pencran Finistère

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

6ème édition du trail La Pencranaise, au programme

– Trois courses adultes de 7, 12 et 17 km,

– Deux circuits de marche de 7 et 12 km,

– Une course canine de 12km.

Épreuve non chronométrée.

Une partie de la recette de la course sera reversée à une association caritative. .

Salle des sports Place de la Mairie Pencran 29800 Finistère Bretagne +33 6 15 44 51 42

