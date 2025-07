LA PÉNICHE EN FÊTE DUO BELLEVILLE Carcassonne

LA PÉNICHE EN FÊTE DUO BELLEVILLE Carcassonne mercredi 6 août 2025.

LA PÉNICHE EN FÊTE DUO BELLEVILLE

Carcassonne Aude

Début : 2025-08-06 18:30:00

fin : 2025-08-06 20:00:00

2025-08-06

La Péniche Europ’Odyssée vous accueille pour passer une soirée musicale et conviviale dans le Port du Canal du Midi à Carcassonne. Pendant les mercredis du mois d’Août, des groupes musicaux se succèderont afin de vous faire profiter d’un moment convivial en sortant du travail ou avant de passer de se restaurer.

Le groupe joue en acoustique ou amplifié, le son peut couvrir 300 à 350 personnes, le répertoire est constitué des compositions du guitariste Django Reinhardt avec quelques standards swing enregistrés entre 1930 et 1953.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30 accueil@carcassonne-tourisme.com

English :

The Péniche Europ’Odyssée welcomes you for a convivial musical evening in the Port du Canal du Midi in Carcassonne. On Wednesdays in August, a succession of musical groups will be on hand to offer you a convivial evening before work or a bite to eat.

The band plays acoustic or amplified, with a sound capacity of 300 to 350 people. The repertoire consists of compositions by guitarist Django Reinhardt, with a few swing standards recorded between 1930 and 1953.

German :

Das Hausboot Europ’Odyssée empfängt Sie, um einen musikalischen und geselligen Abend im Hafen des Canal du Midi in Carcassonne zu verbringen. An den Mittwochen im August treten nacheinander verschiedene Musikgruppen auf, damit Sie nach der Arbeit oder vor dem Essen einen geselligen Moment genießen können.

Die Band spielt akustisch oder mit Verstärker, der Sound kann 300 bis 350 Personen abdecken. Das Repertoire besteht aus Kompositionen des Gitarristen Django Reinhardt mit einigen Swing-Standards, die zwischen 1930 und 1953 aufgenommen wurden.

Italiano :

La Péniche Europ’Odyssée vi invita a trascorrere una serata musicale conviviale nel Port du Canal du Midi di Carcassonne. I mercoledì di agosto si susseguiranno gruppi musicali che vi permetteranno di trascorrere una serata conviviale dopo il lavoro o prima di uscire a mangiare qualcosa.

Il gruppo suona in acustico o amplificato, con una capacità sonora di 300-350 persone. Il repertorio è costituito da composizioni del chitarrista Django Reinhardt, con alcuni standard swing registrati tra il 1930 e il 1953.

Espanol :

La Péniche Europ’Odyssée le invita a pasar una agradable velada musical en el Port du Canal du Midi de Carcasona. Los miércoles del mes de agosto, se sucederán los grupos musicales para que disfrute de una agradable velada después del trabajo o antes de salir a comer algo.

El grupo toca en acústico o amplificado, con una capacidad sonora de 300 a 350 personas. El repertorio se compone de composiciones del guitarrista Django Reinhardt, con algunos estándares del swing grabados entre 1930 y 1953.

