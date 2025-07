LA PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD Carcassonne

La Péniche Europ’Odyssée vous accueille pour passer une soirée musicale et conviviale dans le Port du Canal du Midi à Carcassonne. Pendant les mercredis du mois d’Août, des groupes musicaux se succèderont afin de vous faire profiter d’un moment convivial en sortant du travail ou avant de passer de se restaurer.

À travers ses chansons où la pop se juxtapose sur une Folk intemporelle, Franz assume un héritage musical Americana qui devient musique actuelle.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30 accueil@carcassonne-tourisme.com

English :

The Péniche Europ’Odyssée welcomes you for a convivial musical evening in the Port du Canal du Midi in Carcassonne. On Wednesdays in August, a succession of musical groups will be on hand to offer you a convivial evening before work or a bite to eat.

Through his songs, where pop is juxtaposed with timeless folk, Franz assumes an Americana musical heritage that becomes today’s music.

German :

Das Hausboot Europ’Odyssée empfängt Sie, um einen musikalischen und geselligen Abend im Hafen des Canal du Midi in Carcassonne zu verbringen. An den Mittwochen im August treten nacheinander verschiedene Musikgruppen auf, damit Sie nach der Arbeit oder vor dem Essen einen geselligen Moment genießen können.

In seinen Liedern, in denen sich Pop mit zeitlosem Folk verbindet, nimmt Franz ein musikalisches Americana-Erbe an, das zu aktueller Musik wird.

Italiano :

La Péniche Europ’Odyssée vi invita a trascorrere una serata musicale conviviale nel Port du Canal du Midi di Carcassonne. I mercoledì di agosto si susseguiranno gruppi musicali che vi permetteranno di trascorrere una serata conviviale dopo il lavoro o prima di uscire a mangiare qualcosa.

Attraverso le sue canzoni, dove il pop è accostato al folk senza tempo, Franz assume un’eredità musicale americana che diventa musica contemporanea.

Espanol :

La Péniche Europ’Odyssée le invita a pasar una agradable velada musical en el Port du Canal du Midi de Carcasona. Los miércoles de agosto, se sucederán los grupos musicales para que disfrute de una agradable velada después del trabajo o antes de comer.

A través de sus canciones, en las que el pop se yuxtapone al folk intemporal, Franz asume una herencia musical americana que se convierte en música contemporánea.

