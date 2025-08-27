LA PÉNICHE EN FÊTE GEAD MULHERAN Carcassonne
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Début : 2025-08-27 18:30:00
fin : 2025-08-27 20:00:00
2025-08-27
La Péniche Europ’Odyssée vous accueille pour passer une soirée musicale et conviviale dans le Port du Canal du Midi à Carcassonne. Pendant les mercredis du mois d’Août, des groupes musicaux se succèderont afin de vous faire profiter d’un moment convivial en sortant du travail ou avant de passer de se restaurer.
Ce mercredi, Gead Mulheran met en scène ses dernières compositions inédites. Tout au long du spectacle Gead nous montre à travers les grandes standards du jazz et parfois du pop/rock les artistes et les compositeurs qui l’ont influencé.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30 accueil@carcassonne-tourisme.com
English :
The Péniche Europ’Odyssée welcomes you for a convivial musical evening in the Port du Canal du Midi in Carcassonne. On Wednesdays in August, a succession of musical groups will be on hand to offer you a convivial evening before work or a bite to eat.
This Wednesday, Gead Mulheran will be performing his latest unreleased compositions. Throughout the show, Gead shows us the artists and composers who have influenced him, through the great jazz and sometimes pop/rock standards.
German :
Das Hausboot Europ’Odyssée empfängt Sie, um einen musikalischen und geselligen Abend im Hafen des Canal du Midi in Carcassonne zu verbringen. An den Mittwochen im August treten nacheinander verschiedene Musikgruppen auf, damit Sie nach der Arbeit oder vor dem Essen einen geselligen Moment genießen können.
An diesem Mittwoch bringt Gead Mulheran seine neuesten, unveröffentlichten Kompositionen auf die Bühne. Im Laufe der Show zeigt uns Gead anhand der großen Jazz- und Pop/Rock-Standards die Künstler und Komponisten, die ihn beeinflusst haben.
Italiano :
La Péniche Europ’Odyssée vi invita a trascorrere una serata musicale conviviale nel Port du Canal du Midi di Carcassonne. I mercoledì di agosto, una serie di gruppi musicali vi offriranno la possibilità di trascorrere una serata conviviale dopo il lavoro o prima di mangiare un boccone.
Questo mercoledì, Gead Mulheran eseguirà le sue ultime composizioni inedite. Nel corso dello spettacolo, Gead ci mostra gli artisti e i compositori che lo hanno influenzato, attraverso i grandi standard jazz e talvolta pop/rock.
Espanol :
La Péniche Europ’Odyssée le invita a pasar una agradable velada musical en el Port du Canal du Midi de Carcasona. Los miércoles de agosto, una sucesión de grupos musicales le ofrecerá la oportunidad de disfrutar de una agradable velada después del trabajo o antes de comer algo.
Este miércoles, Gead Mulheran interpretará sus últimas composiciones inéditas. A lo largo del espectáculo, Gead nos muestra a los artistas y compositores que le han influido, a través de los grandes estándares del jazz y a veces del pop/rock.
L’événement LA PÉNICHE EN FÊTE GEAD MULHERAN Carcassonne a été mis à jour le 2025-07-17 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne