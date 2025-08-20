LA PÉNICHE EN FÊTE QUASI BLUES Carcassonne
LA PÉNICHE EN FÊTE QUASI BLUES Carcassonne mercredi 20 août 2025.
LA PÉNICHE EN FÊTE QUASI BLUES
Carcassonne Aude
Début : 2025-08-20 18:30:00
fin : 2025-08-20 20:00:00
2025-08-20
La Péniche Europ’Odyssée vous accueille pour passer une soirée musicale et conviviale dans le Port du Canal du Midi à Carcassonne. Pendant les mercredis du mois d’Août, des groupes musicaux se succèderont afin de vous faire profiter d’un moment convivial en sortant du travail ou avant de passer de se restaurer.
STÉPHANE BERTOLINO, une référence dans l’univers de l’harmonica, et FABRICE JOUSSOT, une voix et une guitare au service du blues et de la Soul music.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30 accueil@carcassonne-tourisme.com
English :
The Péniche Europ’Odyssée welcomes you for a convivial musical evening in the Port du Canal du Midi in Carcassonne. On Wednesdays in August, a succession of musical groups will be on hand to offer you a convivial evening before work or a bite to eat.
STÉPHANE BERTOLINO, a reference in the world of harmonica, and FABRICE JOUSSOT, a voice and a guitar at the service of blues and soul music.
German :
Das Hausboot Europ’Odyssée empfängt Sie, um einen musikalischen und geselligen Abend im Hafen des Canal du Midi in Carcassonne zu verbringen. An den Mittwochen im August treten nacheinander verschiedene Musikgruppen auf, damit Sie nach der Arbeit oder vor dem Essen einen geselligen Moment genießen können.
STÉPHANE BERTOLINO, eine Referenz in der Welt der Mundharmonika, und FABRICE JOUSSOT, eine Stimme und eine Gitarre im Dienste des Blues und der Soulmusik.
Italiano :
La Péniche Europ’Odyssée vi invita a trascorrere una serata musicale conviviale nel Port du Canal du Midi di Carcassonne. I mercoledì di agosto si susseguiranno gruppi musicali che vi permetteranno di trascorrere una serata conviviale dopo il lavoro o prima di uscire a mangiare qualcosa.
STÉPHANE BERTOLINO, un riferimento nel mondo dell’armonica, e FABRICE JOUSSOT, una voce e una chitarra al servizio della musica blues e soul.
Espanol :
La Péniche Europ’Odyssée le invita a pasar una agradable velada musical en el Port du Canal du Midi de Carcasona. Los miércoles del mes de agosto, se sucederán los grupos musicales para que disfrute de una agradable velada después del trabajo o antes de salir a comer algo.
STÉPHANE BERTOLINO, una referencia en el mundo de la armónica, y FABRICE JOUSSOT, una voz y una guitarra al servicio de la música blues y soul.
