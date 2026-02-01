La pépinière Bureau de Nercillac Nercillac

La pépinière Bureau de Nercillac

107 rue de Julienne Nercillac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

La famille BUREAU vous propose de vous accueillir dans ses ateliers de production de plants de vigne afin de vous faire découvrir ce savoir-faire charentais.



Au programme de cette escapade, tout le processus de la greffe vous sera expliqué.

107 rue de Julienne Nercillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

The BUREAU family would be delighted to welcome you to their vine plant production workshops, where you can discover this Charente know-how.



The whole grafting process will be explained to you.

