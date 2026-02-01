La pépinière Bureau de Nercillac Nercillac
107 rue de Julienne Nercillac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-20 14:30:00
La famille BUREAU vous propose de vous accueillir dans ses ateliers de production de plants de vigne afin de vous faire découvrir ce savoir-faire charentais.
Au programme de cette escapade, tout le processus de la greffe vous sera expliqué.
107 rue de Julienne Nercillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
English :
The BUREAU family would be delighted to welcome you to their vine plant production workshops, where you can discover this Charente know-how.
The whole grafting process will be explained to you.
