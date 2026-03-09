La Pépite #8, The 113 La Vapeur Dijon

La Pépite #8, The 113

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-04-14 19:30:00

fin : 2026-04-14 23:30:00

2026-04-14

La Pépite, c’est une parenthèse musicale en début de semaine, à l’heure de l’apéro. Des concerts pour découvrir des artistes dans le club de La Vapeur, à petit prix 5 € ou gratuit avec la Carte Vapeur.

The 113 UK

La perfection d’un post punk anguleux et pulvérisant ! Sorti des fissures du centre-ville de Leeds, The 113 transmet une vision réaliste et sombre de la vie quotidienne, en combinant le style Post Punk, Dance Punk et Noise Rock. .

