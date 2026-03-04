La Pépite #8, The 113, La Vapeur, Dijon

La Pépite #8, The 113 Mardi 14 avril, 19h30 La Vapeur Côte-d’Or

De gratuit à 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T19:30:00+02:00 – 2026-04-14T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-14T19:30:00+02:00 – 2026-04-14T23:30:00+02:00

La Pépite, c’est une parenthèse musicale en début de semaine, à l’heure de l’apéro. Des concerts pour découvrir des artistes dans le club de La Vapeur, à petit prix : 5 € ou gratuit avec la Carte Vapeur.

The 113 / UK

La perfection d’un post punk anguleux et pulvérisant ! Sorti des fissures du centre-ville de Leeds, The 113 transmet une vision réaliste et sombre de la vie quotidienne, en combinant le style Post Punk, Dance Punk et Noise Rock.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/the-113 »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, La Pépite #8 La Vapeur Concert

© Naomi Whitehead