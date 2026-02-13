La Pépite#7 Belfour La Vapeur Dijon

La Pépite#7 Belfour

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d'Or

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 19:30:00

fin : 2026-03-03 23:00:00

Date(s) :

2026-03-03

La Pépite, c’est une parenthèse musicale en début de semaine, à l’heure de l’apéro. Des concerts pour découvrir des artistes dans le club de La Vapeur, à petit prix 5 € ou gratuit avec la Carte Vapeur.

Belfour manie la poésie et le rock’ n’ roll avec la même exigence. C’est beau et puissant, intelligent et touchant. Entre poésie captivante et énergie viscérale, leurs chansons sont autant d’histoires racontées avec ferveur, émotion et sensibilité. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

