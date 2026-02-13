La Pépite#7 : Belfour, La Vapeur, Dijon

La Pépite#7 : Belfour Mardi 3 mars, 19h30 La Vapeur Côte-d’Or

Gratuit (si abonné·e) ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T19:30:00+01:00 – 2026-03-03T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-03T19:30:00+01:00 – 2026-03-03T23:30:00+01:00

La Pépite, c’est une parenthèse musicale en début de semaine, à l’heure de l’apéro. Des concerts pour découvrir des artistes dans le club de La Vapeur, à petit prix : 5 € ou gratuit avec la Carte Vapeur.

Belfour / FR

Une tension émouvante qui prend aux tripes et parle à l’âme : Belfour manie la poésie et le rock’ n’ roll avec la même exigence. C’est beau et puissant, intelligent et touchant. Entre poésie captivante et énergie viscérale, leurs chansons sont autant d’histoires racontées avec ferveur, émotion et sensibilité.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/belfour »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Chanson rock, La Vapeur Concert

© DR