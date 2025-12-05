La perception des images et signes politiques dans l’espace urbain au XIXe siècle jusqu’à la Commune Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

La perception des images et signes politiques dans l’espace urbain au XIXe siècle jusqu’à la Commune Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris vendredi 5 décembre 2025.

Conférence par Emmanuel FUREIX, professeur d’histoire contemporaine à l’UPEC, Centre de recherches en histoire européenne comparée (CRHEC), en association avec le séminaire La région parisienne, territoires et culture.

Séminaire : La région parisienne, territoires et culture

Année universitaire 2025-2026.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Conférences gratuites, dans la limite des 90 places disponibles, sans réservation.

Public adultes.

Date(s) : 2025-12-05T10:00:00+02:00_2025-12-05T12:00:00+02:00

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris