La performance sportive éclairée par les mathématiques Morlaix

La performance sportive éclairée par les mathématiques

CCI de Morlaix Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 20:30:00

fin : 2026-01-14 22:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Pourquoi les sprinteurs décélèrent-ils avant de franchir la ligne d’arrivée ? Pourquoi vaut-il mieux courir derrière quelqu’un ? Comment ajuster sa vitesse pour obtenir le meilleur temps ?

Derrière ces questions se trouvent des paramètres essentiels comme l’effort, l’énergie dépensée, la motivation. L’être humain n’est pas un robot son corps et son mouvement sont commandés par son cerveau.

Amandine Aftalion explore ces mécanismes et bien d’autres encore des alvéoles sur les balles de golf à l’efficacité d’une nage légèrement sous la surface de l’eau. En s’appuyant sur des notions de physique et de mathématiques, elle nous révèle comment mieux comprendre et améliorer nos pratiques sportives.

Amandine Aftalion est mathématicienne, directrice de recherche au CNRS au laboratoire de mathématiques d’Orsay (Université Paris-Saclay).

Dédicace à l’issue de la conférence

Pourquoi est-on penché dans les virages ? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions d’Amandine Aftalion, (CNRS éditions, 2023). En partenariat avec la librairie Dialogues Morlaix. .

