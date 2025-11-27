La Périchole d’Offenbach Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

La Périchole d’Offenbach

Jeudi 27 novembre 2025 jusqu'à 21h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27 21:30:00

2025-11-27

L’atelier de chant lyrique de la MJC dirigé par Michèle KESPI et Marcus Maitrot au piano présente La Périchole d’Offenbach (opéra bouffe en 3 actes et 4 tableaux).

C’est l’histoire d’une chanteuse des rues et de son amant Piquillo qui mènent une existence de misère jusqu’au moment où la Périchole rencontre le Vice Roi… La multiplicité des personnages, les costumes variés, les différents décors, la présence des chœurs tout au long de l’œuvre en font un projet ambitieux.



C’est sans compter sur la motivation, l’énergie, la volonté et la passion de tous pour y arriver ainsi que sur le soutien des ateliers théâtre et violon de la MJC. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 37 39 public@lepetitduc.net

English :

The MJC?s opera singing workshop, led by Michèle KESPI and Marcus Maitrot on piano, presents Offenbach?s La Périchole (opéra bouffe in 3 acts and 4 tableaux).

German :

Der Workshop für lyrischen Gesang der MJC unter der Leitung von Michèle KESPI und Marcus Maitrot am Klavier präsentiert Offenbachs La Périchole (opéra bouffe in 3 Akten und 4 Bildern).

Italiano :

Il laboratorio di canto lirico del MJC, guidato da Michèle KESPI e Marcus Maitrot al pianoforte, presenta La Périchole di Offenbach (opéra bouffe in 3 atti e 4 tableaux).

Espanol :

El taller de canto lírico del MJC, dirigido por Michèle KESPI y Marcus Maitrot al piano, presenta La Périchole de Offenbach (opéra bouffe en 3 actos y 4 tableaux).

