LA PERICHOLE – LA PERICHOLE DE JACQUES OFFENBACH – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

LA PERICHOLE – LA PERICHOLE DE JACQUES OFFENBACH Début : 2026-02-01 à 16:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : LA PERICHOLE DE JACQUES OFFENBACHLa Périchole de Jacques Offenbach Version concert Extraits pour solistes, chœur et orchestreAventure, amour, burlesque, tel est l’univers iconoclaste de La Périchole d’Offenbach sur une musique endiablée teintée parfois de lyrisme et de tendresse.Le Chœur Philharmonique International, Artiste de l’UNESCO pour la paix, présenteLA PERICHOLE de Jacques Offenbach en Version concertExtraits pour solistes, chœur & orchestreDirection musicale : Yanis BENABDALLAH10 solistes 120 choristes du Chœur Philharmonique InternationalOrchestre ColonneDélurée, rebelle et libre, la Périchole, avenante chanteuse des rues, cède aux avances de Don Andrès, tyran sans scrupule d’un Pérou de pacotille, réduisant au désespoir son amant Piquillo. Immorale la Périchole ? Peutêtre, mais quand on a faim… ! Bienvenue dans le monde d’Offenbach ! Personnages loufoques, situations absurdes, tout y est ! On y retrouve l’esprit libertin des courtisanes, le ton ironique et léger du compositeur adulé du Second Empire. La musique, endiablée, suit l’action et les coups de théâtre d’une histoire farfelue mais qui sait aussi se faire lyrique pour nous conter une émouvante histoire d’amours contrariées

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92