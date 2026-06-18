La Périgord Ladies Angoisse
La Périgord Ladies Angoisse samedi 18 juillet 2026.
Angoisse
La Périgord Ladies
Base de loisirs de Rouffiac Angoisse Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Course cycliste Le départ de la 8ème édition sera donné, comme de tradition, de la Base de Loisirs de Rouffiac. Arrivée à Boulazac. .
Base de loisirs de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourdulimousin@wanadoo.fr
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English : La Périgord Ladies
L’événement La Périgord Ladies Angoisse a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère
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