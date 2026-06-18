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La Périgord Ladies Angoisse

La Périgord Ladies Angoisse

La Périgord Ladies Angoisse samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Base de loisirs de Rouffiac

Ville : 24270 Angoisse

Département : Dordogne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Angoisse

La Périgord Ladies

Base de loisirs de Rouffiac Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Course cycliste Le départ de la 8ème édition sera donné, comme de tradition, de la Base de Loisirs de Rouffiac. Arrivée à Boulazac.   .

Base de loisirs de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   tourdulimousin@wanadoo.fr

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English : La Périgord Ladies

L’événement La Périgord Ladies Angoisse a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère

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