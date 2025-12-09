La Perle, de Sayeh Sirvani avec la Compagnie 1001. L’Espace Besançon

La Perle, de Sayeh Sirvani avec la Compagnie 1001.

L’Espace 3 place de l’Europe Besançon Doubs

Tarif : – – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-09

Art marionnettique, théâtre de tissus et (ostréi)culture persane

La blessure est l’endroit par lequel la lumière entre en vous. Inspirée à la fois par le poète persan Djalâl Al-Dîn Rûmî et le psychiatre autrichien Viktor Frankl, Sayeh Sirvani évoque la résilience, métamorphose des douleurs en force, à l’image de l’huître qui, confrontée à un corps étranger, le transforme patiemment en perle. Entre conte, poésie ingénieuse et théâtre visuel porté par un stupéfiant travail de costumes marionnettiques et de masques –, la metteuse en scène iranienne tisse une esthétique percutante, rappelant que les épreuves de la vie permettent aussi de renouer avec les ressources enfouies au plus profond de nous. .

L’Espace 3 place de l’Europe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 85 85 billetterie@les2scenes.fr

