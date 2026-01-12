La Perle des Ecrins Concert Les Espelines Vassieux-en-Vercors
La Perle des Ecrins Concert Les Espelines Vassieux-en-Vercors mercredi 11 février 2026.
La Perle des Ecrins Concert
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-11 20:00:00
fin : 2026-02-11 21:30:00
2026-02-11
De la bossa nova au slam, en passant par la valse, des mots se déposent sur les mélodies pour faire voyager nos poésies au travers d’une goutte d’eau. Tout public
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com
English :
From bossa nova to slam, by way of waltz, words are laid down on melodies to make our poems travel through a drop of water. All audiences
L’événement La Perle des Ecrins Concert Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme