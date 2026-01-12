La Perle des Ecrins Concert Les Espelines Vassieux-en-Vercors

La Perle des Ecrins Concert

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11 21:30:00

2026-02-11

De la bossa nova au slam, en passant par la valse, des mots se déposent sur les mélodies pour faire voyager nos poésies au travers d’une goutte d’eau. Tout public

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com

English :

From bossa nova to slam, by way of waltz, words are laid down on melodies to make our poems travel through a drop of water. All audiences

