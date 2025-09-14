La Perle du mois | Fantôme Utile Les Cinémas Actes Sud Arles

La Perle du mois | Fantôme Utile Les Cinémas Actes Sud Arles dimanche 14 septembre 2025.

La Perle du mois | Fantôme Utile

Dimanche 14 septembre 2025 de 18h20 à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : 

Début : 2025-09-14 18:20:00

fin : 2025-09-14 20:30:00

Début : 2025-09-14 18:20:00

fin : 2025-09-14 20:30:00

Date(s) :

2025-09-14

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.



Synopsis

Après la mort tragique de Nat, victime de pollution à la poussière, March sombre dans le deuil. Mais son quotidien bascule lorsqu’il découvre que l’esprit de sa femme s’est réincarné dans un aspirateur. Bien qu’absurde, leur lien renaît, plus fort que jamais — mais loin de faire l’unanimité. Sa famille, déjà hantée par un ancien accident d’ouvrier, rejette cette relation surnaturelle. Tentant de les convaincre de leur amour, Nat se propose de nettoyer l’usine pour prouver qu’elle est un fantôme utile, quitte à faire le ménage parmi les âmes errantes…



Réalisation Ratchapoom Boonbunchachoke

Casting Mai Davika Hoorne, Witsarut Himmarat, Apasiri Nitibhon .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

The Pearl is dedicated to a rare film, which has slipped under the radar, and which we absolutely wanted to present to you.

German :

La Perle ist einem seltenen Film gewidmet, der unter dem Radar geflogen ist und den wir Ihnen unbedingt vorstellen wollten.

Italiano :

La Perle è dedicata a un film raro che è passato inosservato e che dovevamo assolutamente portare alla vostra attenzione.

Espanol :

La Perle está dedicada a una película poco común que ha pasado desapercibida, y sobre la que no podíamos dejar de llamar su atención.

