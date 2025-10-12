La Perle du mois | Happyend Les Cinémas Actes Sud Arles

La Perle du mois | Happyend

Dimanche 12 octobre 2025 de 18h20 à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-12 18:20:00

fin : 2025-10-12 20:30:00

2025-10-12

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.



Synopsis

Tokyo, dans un futur proche où plane la menace constante d’un séisme ravageur. Yuta et Kou, deux amis inséparables s’amusent à perturber l’ordre établi de leur lycée. Après un mauvais coup de trop, la direction du lycée déclenche des représailles et met l’établissement sous le contrôle d’une IA de surveillance. Dans un climat de suspicion généralisé, la relation entre les deux amis est mise à l’épreuve l’un choisit l’indifférence, l’autre la révolte.



Réalisation Neo Sora

Casting Hayato Kurihara, Yukito Hidaka, Ayumu Nakajima .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

The Pearl is dedicated to a rare film, which has slipped under the radar, and which we absolutely wanted to present to you.

German :

La Perle ist einem seltenen Film gewidmet, der unter dem Radar geflogen ist und den wir Ihnen unbedingt vorstellen wollten.

Italiano :

La Perle è dedicata a un film raro che è passato inosservato e che dovevamo assolutamente portare alla vostra attenzione.

Espanol :

La Perle está dedicada a una película poco común que ha pasado desapercibida, y sobre la que no podíamos dejar de llamar su atención.

