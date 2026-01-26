La perle du mois | La reconquista Les Cinémas Actes Sud Arles

La perle du mois | La reconquista

Dimanche 8 février 2026 de 18h10 à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 18:10:00

fin : 2026-02-08 20:30:00

Date(s) :

2026-02-08

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan..

Synopsis

Madrid. Manuela et Olmo se retrouvent autour d’un verre, après des années. Elle lui tend une lettre qu’il lui a écrite quinze ans auparavant, lorsqu’ils étaient adolescents et vivaient ensemble leur premier amour. Le temps d’une folle nuit, Manuela et Olmo se retrouvent dans un avenir qu’ils s’étaient promis.



Réalisation Jonás Trueba

Casting Francesco Carril, Itsaso Arana, Aura Garrido .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Perle is dedicated to a rare film, one that flew under the radar, and which we were absolutely eager to present to you.

The screening concludes with a Q&A session with the Méjan team.

L’événement La perle du mois | La reconquista Arles a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme d’Arles