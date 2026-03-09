La perle du mois | Les voyages de Tereza Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

La perle du mois | Les voyages de Tereza

Dimanche 12 avril 2026 de 18h30 à 20h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:30:00

fin : 2026-04-12 20:30:00

Date(s) :

2026-04-12

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.

Synopsis

Tereza a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d’Amazonie. Le jour venu, elle reçoit l’ordre officiel du gouvernement de s’installer dans une colonie isolée pour personnes âgées, où elles sont amenées à profiter de leurs dernières années. Tereza refuse ce destin imposé et décide de partir seule à l’aventure, découvrir son pays et accomplir son rêve secret…



De Gabriel Mascaro

Avec Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Perle is dedicated to a rare film, one that flew under the radar, and which we were absolutely eager to share with you.

The screening is introduced and concludes with a Q&A session with the Méjan team.

L’événement La perle du mois | Les voyages de Tereza Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles