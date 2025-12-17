La perle du mois L’œuf de l’ange Les Cinémas Actes Sud Arles

La perle du mois L’œuf de l’ange

Dimanche 18 janvier 2026 de 18h30 à 20h40. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-01-18 18:30:00

fin : 2026-01-18 20:40:00

2026-01-18

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.

Synopsis

Une jeune fille fragile parcourt un monde obscur et dangereux. Sa survie semble dépendre d’un oeuf mystérieux qu’elle transporte.



Réalisation Mamoru Oshii

Casting Mako Hyôdô, Jinpachi Nezu, Keiichi Noda .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

La Perle is dedicated to a rare film, one that flew under the radar, and which we were absolutely eager to present to you.

The screening will conclude with a Q&A session with the Méjan team.

