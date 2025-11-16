La Perle du mois Nos jours sauvages Les Cinémas Actes Sud Arles
La Perle du mois Nos jours sauvages Les Cinémas Actes Sud Arles dimanche 16 novembre 2025.
La Perle du mois Nos jours sauvages
Dimanche 16 novembre 2025 de 18h30 à 21h. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-16 18:30:00
fin : 2025-11-16 21:00:00
2025-11-16
La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.
La séance se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.
Synopsis: En rupture avec sa famille, Chloé, 20 ans, est recueillie par un groupe de jeunes itinérants. À bord de leur van, ils sillonnent la Grèce des oubliés, venant en aide aux plus démunis, moyennant des combines pas toujours légales. À leur contact, Chloé expérimente une nouvelle vie, plus libre, plus intense, où tout peut s’arrêter demain.
Avec une fougue à la Kerouac, ce premier film épate il traite à la fois un sous-texte social lié à la situation économique de la Grèce, et en même temps l’expérience vive d’une jeunesse qui s’affranchit des normes. Dans cette bande d’enfants perdus , Daphné Patakia est bluffante.
Réalisation Vasilis Kekatos
Avec Daphne Patakia, Nikolakis Zeginoglou, Stavros Tsoumanis
Grèce | 2025 | VOSTFR .
Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
English :
The Pearl is dedicated to a rare film, which has slipped under the radar, and which we absolutely wanted to present to you.
German :
La Perle ist einem seltenen Film gewidmet, der unter dem Radar geflogen ist und den wir Ihnen unbedingt vorstellen wollten.
Italiano :
La Perle è dedicata a un film raro che è passato inosservato e che dovevamo assolutamente portare alla vostra attenzione.
Espanol :
La Perle está dedicada a una película poco común que ha pasado desapercibida, y sobre la que no podíamos dejar de llamar su atención.
