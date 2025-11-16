La Perle du mois Nos jours sauvages Les Cinémas Actes Sud Arles

La Perle du mois Nos jours sauvages

Dimanche 16 novembre 2025 de 18h30 à 21h. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.



Synopsis: En rupture avec sa famille, Chloé, 20 ans, est recueillie par un groupe de jeunes itinérants. À bord de leur van, ils sillonnent la Grèce des oubliés, venant en aide aux plus démunis, moyennant des combines pas toujours légales. À leur contact, Chloé expérimente une nouvelle vie, plus libre, plus intense, où tout peut s’arrêter demain.



Avec une fougue à la Kerouac, ce premier film épate il traite à la fois un sous-texte social lié à la situation économique de la Grèce, et en même temps l’expérience vive d’une jeunesse qui s’affranchit des normes. Dans cette bande d’enfants perdus , Daphné Patakia est bluffante.



Réalisation Vasilis Kekatos

Avec Daphne Patakia, Nikolakis Zeginoglou, Stavros Tsoumanis

Grèce | 2025 | VOSTFR .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

The Pearl is dedicated to a rare film, which has slipped under the radar, and which we absolutely wanted to present to you.

German :

La Perle ist einem seltenen Film gewidmet, der unter dem Radar geflogen ist und den wir Ihnen unbedingt vorstellen wollten.

Italiano :

La Perle è dedicata a un film raro che è passato inosservato e che dovevamo assolutamente portare alla vostra attenzione.

Espanol :

La Perle está dedicada a una película poco común que ha pasado desapercibida, y sobre la que no podíamos dejar de llamar su atención.

