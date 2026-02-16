La perle du mois | The mastermind Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

La perle du mois | The mastermind

Dimanche 8 mars 2026 de 18h10 à 20h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.

Synopsis

Massachussetts, 1970. Père de famille en quête d’un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d’œuvres d’art. Avec deux complices, il s’introduit dans un musée et dérobe des tableaux. Mais la réalité le rattrape écouler les œuvres s’avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour.



De Kelly Reichardt

Avec Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

La Perle is dedicated to a rare film, one that flew under the radar, and which we were absolutely eager to share with you.

The screening is introduced and concludes with a Q&A session with the Méjan team.

