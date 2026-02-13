La perle du mois | The mastermind, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

La perle du mois | The mastermind Dimanche 8 mars, 18h10 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T18:10:00+01:00 – 2026-03-08T20:29:00+01:00

Fin : 2026-03-08T18:10:00+01:00 – 2026-03-08T20:29:00+01:00

Synopsis : Massachussetts, 1970. Père de famille en quête d’un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d’œuvres d’art. Avec deux complices, il s’introduit dans un musée et dérobe des tableaux. Mais la réalité le rattrape : écouler les œuvres s’avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour.

Réalisation : Kelly Reichardt

Casting : Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie de vous présenter. La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan. La perle du mois Rencontre