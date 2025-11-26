LA PERLE MAGIQUE LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan
LA PERLE MAGIQUE LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan samedi 28 février 2026.
LA PERLE MAGIQUE
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-07
Par La Comédie des K’talents
.
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26
English :
By La Comédie des K’talents
L’événement LA PERLE MAGIQUE Perpignan a été mis à jour le 2025-11-26 par PERPIGNAN TOURISME