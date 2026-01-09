La perspective paysagère Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

La perspective paysagère

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Après la découverte de la perspective avec Piranèse le matin, Laure Pouyfaucon, professeure d’arts plastiques, vous invite à composer une image en expérimentant la kitchen gravure ou gravure sur Tetra Pak®.

Obtenez un résultat tout en nuances de gris, proche de l’esthétique du maître italien du 18e siècle.

Mezzanine | ados/adultes, sur inscription (débutants acceptés) .

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La perspective paysagère

L’événement La perspective paysagère Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Mont-de-Marsan