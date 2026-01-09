La perspective paysagère Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
La perspective paysagère Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan samedi 24 janvier 2026.
La perspective paysagère
Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Après la découverte de la perspective avec Piranèse le matin, Laure Pouyfaucon, professeure d’arts plastiques, vous invite à composer une image en expérimentant la kitchen gravure ou gravure sur Tetra Pak®.
Obtenez un résultat tout en nuances de gris, proche de l’esthétique du maître italien du 18e siècle.
Mezzanine | ados/adultes, sur inscription (débutants acceptés) .
Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La perspective paysagère
L’événement La perspective paysagère Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Mont-de-Marsan