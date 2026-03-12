La Peste à Bourges à la Renaissance

Allée d’Aveiro Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Une rencontre pour découvrir l’histoire de la peste à Bourges à la Renaissance avec Benoît Quatre et échanger autour de son cinquantième épisode d’Histoire de Bourges.

La boutique Le Tourne-Livres organise une rencontre avec Benoît Quatre, professeur agrégé, autour de l’histoire de la peste à Bourges à la Renaissance. À l’occasion du cinquantième épisode de sa série en ligne Histoire de Bourges, consacré à cette épidémie, il propose d’explorer les conséquences de la peste sur la ville et la société de l’époque. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec lui sur ce sujet marquant de l’histoire locale et de mieux comprendre le contexte sanitaire et social de la Renaissance. Rendez-vous jeudi 2 avril à 18h30, salle Pour Tous, place Martin Luther King au Val d’Auron à Bourges. Entrée libre. .

Allée d’Aveiro Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 83 68 94 letournelivres18@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A meeting to discover the history of the plague in Bourges during the Renaissance with Benoît Quatre and discuss his fiftieth episode of Histoire de Bourges.

L’événement La Peste à Bourges à la Renaissance Bourges a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BOURGES