La Petiote Épicerie se mobilise La Petiote Épicerie Saint-Dizier vendredi 3 octobre 2025.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T13:40:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T13:40:00 – 2025-10-03T18:00:00

Le vendredi 3 octobre à 13h40, La Petiote Épicerie organise une après-midi conviviale et utile autour de la santé et de la prévention.

Au programme :

Parcours de marche en ville (2h)

Découverte des équipements de soins

Goûter gratuit

Sensibilisation au dépistage des cancers avec le Dr Scandola

Un moment pour bouger, s’informer et partager, accessible à toutes et tous.

La Petiote Épicerie 27 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

