La Petiote Épicerie se mobilise Saint-Dizier

La petiote épicerie Saint-Dizier Haute-Marne
Tout public
Marche en ville, découverte d’équipements de soins, goûter et sensibilisation au dépistage des cancers. Gratuit et ouvert à tous. .
La petiote épicerie Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 44 84 61 29
