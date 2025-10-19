La petite Annonce Le Blanc

La petite Annonce Le Blanc dimanche 19 octobre 2025.

La petite Annonce

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

L’association Solidago propose un après-midi théâtre par La Compagnie du Rideau Rouge qui présente La Petite annonce pièce comique,(Colocation dorée) de Pascal Guillemaud.

Madame Claude, propriétaire d’une grande maison et sa locataire Lucie décident chacune de passer une petite annonce. L’une pour louer une chambre, l’autre pour faire des rencontres. Ce qui provoquera moult malentendus et quiproquos. .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 77 46 70

English :

The Compagnie du Rideau Rouge presents La Petite annonce , (Colocation dorée) Comedy by Pascal Guillemaud

German :

Die Compagnie du Rideau Rouge präsentiert La Petite annonce pièce comique, (Colocation dorée) Komödie von Pascal Guillemaud

Italiano :

La Compagnie du Rideau Rouge presenta La Petite annonce , (Colocation dorée) Commedia di Pascal Guillemaud

Espanol :

La Compagnie du Rideau Rouge presenta La Petite annonce , (Colocación dorada) Comedia de Pascal Guillemaud

