La petite aventure circassienne Le Plongeoir Le Mans

La petite aventure circassienne Le Plongeoir Le Mans mercredi 22 octobre 2025.

La petite aventure circassienne

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 11:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-12-31 2026-02-18 2026-04-15

La petite aventure circassienne

Une exploration du monde du cirque à petits pas en suivant les aventures de La Dormeuse ou comment écouter, voir et toucher le cirque.

Café ouvert et goûter en vente sur place .

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

The little circus adventure

German :

Das kleine Zirkusabenteuer

Italiano :

La piccola avventura del circo

Espanol :

La aventura del pequeño circo

L’événement La petite aventure circassienne Le Mans a été mis à jour le 2025-10-14 par Le Plongeoir Cité du Cirque