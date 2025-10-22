La petite aventure circassienne Le Plongeoir Le Mans
La petite aventure circassienne Le Plongeoir Le Mans mercredi 22 octobre 2025.
La petite aventure circassienne
Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 11:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-12-31 2026-02-18 2026-04-15
La petite aventure circassienne
Une exploration du monde du cirque à petits pas en suivant les aventures de La Dormeuse ou comment écouter, voir et toucher le cirque.
Café ouvert et goûter en vente sur place .
Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
The little circus adventure
German :
Das kleine Zirkusabenteuer
Italiano :
La piccola avventura del circo
Espanol :
La aventura del pequeño circo
L’événement La petite aventure circassienne Le Mans a été mis à jour le 2025-10-14 par Le Plongeoir Cité du Cirque