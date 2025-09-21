La Petite Bibliothèque Ronde : les 60 ans d’un symbole de la littérature jeunesse La petite bibliothèque ronde Clamart

La Petite Bibliothèque Ronde : les 60 ans d’un symbole de la littérature jeunesse Dimanche 21 septembre, 15h00 La petite bibliothèque ronde Hauts-de-Seine

Accès libre et gratuit – dès 6 ans

Rendez-vous à l’Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde pour mettre à l’honneur l’histoire de la bibliothèque des enfants de Clamart, qui fête ses 60 ans cette année !

Partagez et redécouvrez en famille le patrimoine de ce bâtiment tout en rondeur imaginé par les architectes de l’Atelier de Montrouge, qui a marqué l’histoire des bibliothèques pour enfants et dont on attend avec impatience la réouverture après travaux.

La petite bibliothèque ronde 3 Rue de Bretagne, 92140 Clamart, France Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141360430 https://www.lapetitebibliothequeronde.com Bibliothèque d’enfants construite en 1965 par l’atelier de Montrouge (les architectes Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Veret) pour l’association « La Joie par les Livres ». Située au cœur d’une cité HLM datant de 1952, la structure de la bibliothèque est une imbrication de neuf cylindres de béton de différentes tailles. Cette réalisation a eu une grande influence dans le monde des bibliothèques. Le mobilier intérieur est dû à l’architecte finlandais Alvar Aalto.

Le bâtiment, actuellement fermé au public, fait l’objet d’un important chantier de restauration mettant à contribution les services du Territoire Vallée Sud – Grand Paris, de la Conservation régionale des monuments historiques et de La Petite Bibliothèque Ronde.Pendant ce temps, l’association continue d’accueillir le public et de proposer des moments de lecture et des médiations dans son Antenne temporaire du 3 Rue de Bretagne.

Visite libre

La Petite Bibliothèque Ronde