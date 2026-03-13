La Petite Boucle Besançon
La Petite Boucle Besançon samedi 13 juin 2026.
La Petite Boucle
Place de l’Europe Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Pour la quatrième année consécutive, Juste Ici, La Rodia et Les 2 Scènes embarquent une centaine de cyclistes à la rencontre de propositions artistiques et musicales dans l’espace public. Au cours de cette promenade à vélo, plusieurs arrêts permettront de découvrir les oeuvres de Laura Tisserand et Ninon Epalle-Linde, respectivement artiste associée et artiste en résidence chez Juste Ici. Côté musique, l’altiste Julian Boutin partagera son solo intimiste autour de la nouvelle de Jean Giono L’homme qui plantait des arbres, tandis que le duo Parveen & Ilyas Khan revisitera les musiques traditionnelles indiennes avec une touche de beatbox. .
Place de l’Europe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Petite Boucle
L’événement La Petite Boucle Besançon a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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